МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. по итогам 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 июня, составила 39,24 миллиарда долларов, что в 2,3 раза больше показателя предыдущего года, сообщается в отчете компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 5,06 доллара против 2,13 доллара за предыдущий фингод. Выручка за отчетный период увеличилась на 14% — до 125,843 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал минувшего фингода составила 13,187 миллиарда долларов, что на 49% больше показателя за аналогичный период годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 1,71 доллара против прибыли в 1,14 доллара за аналогичный период предыдущего фингода. Выручка за отчетный период увеличилась на 12% — до 33,717 миллиарда долларов.

Отмечается, что выручка от продажи облачных услуг в минувшем квартале подскочила на 22%, а выручка от коммерческой версии Office 365 — на 31%.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.