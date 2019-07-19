Пользователи Instagram вновь сообщают о сбоях в работе сервиса
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Пользователи Instagram в пятницу сообщают о сбоях в работе соцсети, следует из информации на сайте downdetector.ru.
До этого проблемы в работе соцсети для обмена фотографиями наблюдались в четверг, 18 июля.
Пользователи жалуются на то, что у них не обновляется главная страница и истории, не загружается лента фотографий.
Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190719/830174450.html