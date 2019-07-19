МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Пользователи Instagram в пятницу сообщают о сбоях в работе соцсети, следует из информации на сайте downdetector.ru.

До этого проблемы в работе соцсети для обмена фотографиями наблюдались в четверг, 18 июля.

Пользователи жалуются на то, что у них не обновляется главная страница и истории, не загружается лента фотографий.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.