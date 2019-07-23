МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Капсула, созданная группой ученых из Мюнхенского технического университета под названием TUM Hyperloop, смогла разогнаться до 463 км в час, победив таким образом в ежегодных испытаниях капсул для Hyperloop.

После объявления победителя американский инжинер и бизнесмен Илон Маск заявил, что в следующем 2020 году испытания будут проводиться уже в десятикилометровом вакуумном тоннеле с изгибом. В этом году они прошли в текущей 1,6-километровой надземной трубе в штаб-квартире SpaceX в Хоторне.

Эта же команда добилась и предыдущего рекорда. Тогда проект был известен как WARR Hyperloop. Год назад ученые смогли получить скорость в 457 км/час, хотя изначально говорили о 466 км/час.

Напомним, что проект Hyperloop (Гиперпетля) состоит из аэродинамической трубы и капсулы, которая должна передвигаться без воздушного сопротивления, разгоняясь до рекордных скоростей. Такую идею как способ реализации новой транспортной системы в 2012 году предложил создать Илон Маск. По его идее скорость такого транспорта должна достигать 1 тысячу км/час.