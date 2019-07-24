МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала поисковую систему Google на 100 тысяч рублей за нарушение закона о распространении рекламы по подготовке и написанию дипломных работ, говорится в сообщении службы.

"Сто тысяч рублей штрафа, согласно вынесенному сегодня постановлению ФАС России, придется заплатить Google LLC за нарушение законодательного запрета на распространение рекламы по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в ФАС обратился гражданин, указавший на распространение рекламы услуг по подготовке и написанию дипломных работ в поисковой системе Google. Комиссия ведомства установила, что при наборе в строке поиска Google словосочетания "дипломная работа заказать" под строкой поиска отображались объявления соответствующего содержания с пометкой "реклама". По итогам рассмотрения контекстной рекламы комиссия ведомства приняла решение о наличии в ней нарушения требования закона о рекламе.

Ранее, в июне, ведомство сообщало, что контекстная реклама услуг по подготовке и написанию дипломных работ, диссертаций и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации, распространялась в сервисе Google AdWords в декабре 2018 года.

Тогда отмечалось, что ФАС готовит к возбуждению дело об административном правонарушении в отношении Google LLC, предоставляющей сервис AdWords, Google Ireland Limited и ООО "Гугл", и, таким образом, осуществляющей действия по распространению в поисковой системе Google запрещенной рекламы.