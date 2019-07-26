МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple договорилась с Intel о покупке у нее доли в подразделении смартфонов и модемов, активы оцениваются в 1 миллиард долларов, сообщили компании в совместном пресс-релизе.

"Intel и Apple подписали соглашение, согласно которому Apple приобретет мажоритарную долю в подразделении Intel по смартфонам и модемам", — говорится в релизе. Так, к Apple перейдут около 2,2 тысячи сотрудников Intel, сделка охватывает также интеллектуальную собственность и оборудование. Стоимость транзакции оценивается в 1 миллиард долларов, ее закрытие ожидается в четвертом квартале 2019 года после получения необходимых одобрений.

После приобретения Apple будет владеть в общей сложности 17 тысячами патентов на беспроводные технологии, касающиеся модемов и сотовой связи.

Впервые о переговорах между компаниями СМИ сообщили в апреле. Отмечалось, что обсуждения велись около года, но прекратились, когда Apple достигла договоренности в споре с Qualcomm.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.