МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль сервиса микроблогов Twitter Inc. за первое полугодие 2019 года составила 1,31 миллиарда долларов, что почти в восемь раз больше по сравнению с уровнем предыдущего года, говорится в сообщении компании.

Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию за полугодие составила 1,68 доллара против 0,21 доллара годом ранее. Выручка поднялась на 18,4% в годовом выражении, до 1,628 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за второй квартал поднялась в 11 раз к прошлому году, до 1,12 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на акцию компании зафиксирована на уровне 1,43 доллара против 0,13 доллара год назад. Квартальная выручка Twitter выросла на 18,4% в годовом выражении — до 841,381 миллиона долларов.

Среднее число монетизируемых ежедневных пользователей (mDAU) выросло во втором квартале на 4% в квартальном выражении и на 14% в годовом — до 139 миллионов пользователей, показатель ожидался на отметке в 135 миллионов.

В третьем квартале текущего года компания ожидает, что общая выручка составит 815-875 миллионов долларов.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.