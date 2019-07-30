МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил о готовности доработать свой законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах ко второму чтению с учетом пожеланий IT-отрасли.

Законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах был внесен в Госдуму в прошлую пятницу. Согласно документу, владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Законодательная инициатива направлена на IT-компании, для которых российский рынок является основным, такие как "Яндекс" или Mail.ru, пояснял РИА Новости Горелкин.

"Чиновники, курирующие нацпроект "Цифровая экономика", заявляют о том, что его (законопроект) нужно переработать. Я готов это обсуждать, для этого, собственно, и существует второе чтение (законопроекта в Госдуме). Поэтому я открыт к диалогу. Когда мы все выйдем с каникул, думаю, уверен в этом, начнутся консультации, и ко второму чтению законопроект будет доработан с учетом пожеланий", — сказал Горелкин РИА Новости.

Ранее представитель вице-премьера РФ Максима Акимова заявил, что законопроект в текущем виде носит разрушительный характер для национальной программы "Цифровая экономика", подрывает конкурентоспособность российских IT-компаний и дает неправильные сигналы рынку.

При этом Горелкин считает свою инициативу проработанной и заявил, что отзывать законопроект из Госдумы не собирается. Депутат также назвал свой проект приглашением к дискуссии.

"Мы должны определиться, как нам дальше развивать цифровую экономику: она действительно будет национальной или она будет цифровой колонией. Например, сегодня у нас есть компания Google и компания "Яндекс", между ними различий абсолютно нет никаких, это обе иностранные компании. Но в одну мы вкладываем государственные средства, а в другую — нет", — сказал Горелкин.

Он также подчеркнул, что "Яндекс" обрабатывает большую часть персональных данных россиян. При этом, считает депутат, структура владельцев компании непрозрачна. "Мы не понимаем, кто, по сути, имеет доступ к персональным данным наших граждан, то есть для меня отличий между Google и "Яндексом" не существует. Когда государственная компания Сбербанк инвестирует в иностранную "Яндекс", у меня есть вопросы. Я здесь выступаю исключительно с патриотической позиции", — отметил депутат.

Парламентарий напомнил, что также является соавтором проекта об ограничении иностранного владения в новостных агрегаторах. Согласно проекту, иностранцы и юрлица с иностранным участием не имеют права прямо или косвенно контролировать более 20% акций новостных агрегаторов и влиять на их управление. Горелкин отметил, что эта инициатива не вызвала такой бурной реакции, в отличие от проекта об информресурсах.

"Потому что для "Яндекса" (новостные агрегаторы) — это, скорее, политические проекты, а здесь речь идет о больших деньгах, об освоении огромного пласта государственных средств", — полагает Горелкин.