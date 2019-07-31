МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ будет искать альтернативные способы поддержки производителей отечественного программного обеспечения взамен предустановке российского софта на смартфоны и ПК, сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов по итогам совещания в Аналитическом центре при правительстве.

"Мы абсолютно точно будем смотреть на альтернативные меры поддержки производителей отечественного ПО, которые сейчас конкурируют весьма успешно в рамках существующих магазинов мобильных приложений", — сказал он, уточнив, что речь идет про меры вне предустановки российского софта на смартфоны.

При этом от самой идеи предустановки министерство пока окончательно не отказывается, отметил замминистра.

Он пояснил, что ведомство совместно с участниками рынка не смогли установить критерии и правила предустановки отечественного ПО на гаджеты.

В ходе совещания с членами экспертного сообщества также был достигнут консенсус о возможности деактивации или полного удаления предустановленных приложений, добавил Мамонов.

В августе 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил дорожную карту по развитию конкуренции в различных отраслях российской экономики на 2018-2020 годы. Документ, в частности, предполагает создание федерального закона, предусматривающего предустановку в смартфонах и компьютерах отечественных программных продуктов. Подготовкой документа занимаются Минкомсвязь и ФАС.