МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Выручка VEON Ltd. (ранее — Vimpelcom Ltd.), владеющего российским ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн"), по МСФО во втором квартале 2019 года снизилась на 0,4%, до 2,261 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Чистая прибыль компании во втором квартале 2019 года составила 75 миллионов долларов против чистого убытка в 144 миллиона долларов за аналогичный период годом ранее. Показатель EBITDA в отчетном периоде составил 994 миллиона долларов, что на 16,1% выше аналогичного показателя годичной давности.

VEON по итогам 2019 года прогнозирует органический рост выручки на 1-3%, EBITDA — на 1-6%, а свободный денежный потока (FCF) — приблизительно на уровне 2018 года, около 1 миллиарда долларов, что соответствует майскому прогнозу.