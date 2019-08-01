МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам девяти месяцев 2018-2019 финансового года, закончившихся 30 июня, снизилась на 23% и составила 4,179 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 4,72 евро против 6,33 евро за девять месяцев годом ранее. Выручка при этом выросла на 3% — до 62,327 миллиарда евро.

По итогам третьего квартала финансового года компания зафиксировала прибыль в 1,137 миллиарда евро, что на 6% ниже показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию составила 1,27 евро против 1,34 евро годом ранее. Квартальная выручка выросла на 4% — до 21,275 миллиарда евро.

По итогам финансового года Siemens ожидает базовую прибыль на акцию в диапазоне 6,3-7 долларов.

"Несмотря на значительное ухудшение обстановки на наших ключевых рынках, мы подтверждаем наш прогноз на год. Как уже говорилось которое время назад, геополитика и геоэкономика вредят позитивным инвестиционным настроениям. Сильный департамент, который занимается мобильностью, и четкое выполнение проектов помогут нам выполнить наши обещания на год", — приводятся в сообщении слова президента и гендиректора Siemens AG Джо Кэзера (Joe Kaeser).

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене.