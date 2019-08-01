МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Выручка одного из крупнейших в РФ сотовых операторов Tele2 по МСФО во втором квартале выросла на 12,7% — до 39,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль увеличилась до 1,4 миллиарда рублей с 1 миллиарда рублей во втором квартале 2018 года. Таким образом, рост составил 40%.

Показатель EBITDA составил 15,5 миллиарда рублей, увеличившись на 41,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность EBITDA достигла 39,2%, увеличившись на 7,9 процентного пункта по сравнению со вторым кварталом 2018 года.

Соотношение долга к EBITDA сократилось на 32,8% и составило 2,2.

"Второй квартал стал важным периодом для компании: Tele2 расширила свое географическое присутствие и теперь работает в 67 регионах страны. Запустив сеть в Ярославской и Ивановской областях, мы завершили проект по обеспечению мобильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом жителей всех регионов Центральной России", — приводятся в сообщении слова гендиректора Tele2 Сергея Эмдина.