ПОЛОЦК (Белоруссия), 2 авг — ПРАЙМ. Белоруссия и РФ договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября, заявил РИА Новости в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган.

"В течение недели собираемся в формате видеоконференции, логику соблюдаем, чтобы с нуля не начинать переговоры. Условно говоря, конечный срок — это начало сентября", — заявил Шульган в Полоцке по итогам двусторонних переговоров по вопросу отмены роуминга.

По словам Шульгана, начало сентября — это максимальный срок для подписания "дорожной карты".

В Минкомсвязи РФ сообщили, что Москва и Минск сильно продвинулись в переговорах по отмене роуминга, но точку в этом вопросе поставить пока не удалось.

"Сильно продвинулись в переговорах, но точку поставить не удалось", — сказал замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов, комментируя прошедшие в пятницу в Полоцке двусторонние переговоры по вопросу отмены роуминга.