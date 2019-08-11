МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин считает, что рассчитывать на быстрое развитие технологии 5G в России не стоит, так как у сотовых операторов еще не окупились затраты на 3G и 4G.

"Я лично считаю, что быстрого роста технологии 5G у нас на сегодняшний день происходить не будет… На сегодняшний день наши мобильные операторы отбили свои капитальные затраты только по 2G. И 3G, и 4G еще не отбились. Поэтому если они еще начнут ставить и 5G – это опять инвестиционные затраты", — сказал Волин, отвечая на вопрос участника форума "Территория смыслов".

В пятницу власти Москвы сообщили, что в столице сеть нового поколения 5G станет доступна до конца 2019 года в пилотных сегментах на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и инновационном центре "Сколково". Отмечалось, что во время пилотной работы операторы отработают взаимодействие 5G с сетями предыдущих поколений, изучат их функции и доступные сервисы.

Пилотные зоны 5G в городах-миллионниках РФ создаются в соответствии с национальной программой "Цифровая экономика РФ".

Технологию 5G отличает высокая скорость передачи данных, большие емкости и сверхнадежные соединения с низкой задержкой. Это позволит обеспечить массовое подключение устройств интернета вещей для самых разнообразных задач развития общества. Сети 5G будут задействованы в таких направлениях, как интернет вещей, "умный" город, "умное" производство, "умный" дом и транспорт. Использование технологии будет способствовать повышению уровня обслуживания и развитию новых сервисов, в том числе в области промышленной автоматизации, беспилотного транспорта, дистанционной медицины, виртуальной и дополненной реальности.