МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Китайская компания Xiaomi анонсировала старт продаж топовой версии своего флагманского смартфона Mi 9. Новый вариант предполагает повышенный объем накопителя – 256 Гбайт и 8 Гбайт оперативной памяти.

Ранее выпущенные версии смартфона имели менее мощные версии, тогда как в случае с Mi 9 увеличенный объем встроенной памяти особенно важен, поскольку модель не поддерживает карты MicroSD. Максимального объема памяти у нынешних версий — 128 Гбайт – может быть недостаточно для всех пользователей.

Xiaomi Mi 9 в новой конфигурации будет стоить в Китае около 467 долларов (более 30 тысяч рублей). Продажи начнутся в среду, 14 августа. Дата продаж в России пока не определена. Сейчас в РФ доступны Mi 9 с 6/64 и 6/128 Гбайт памяти стоят 29,9 тысяч рублей и 32,9 тысяч рублей соответственно.