МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Авиационные власти США объявили о запрете на провоз ряда ноутбуков MacBook Pro, которые были выпущены в 2015-2017 годах. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело запрет после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров. Об этом сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.

Apple отзывает старые MacBook Pro из-за проблем с аккумуляторами >>

В заявлении говорится, что управление гражданской авиации "осведомлено об отзыве батарей, которые использовались в некоторых ноутбуках Apple MacBook Pro", и уведомило об этом основные авиакомпании США. Отмечается, что ранее с таким же заявлением о запрете на провоз выступило Европейское агентство авиационной безопасности.

В 2016 авиакомпании ввели запрет на провоз смартфонов Samsung Electronics модели Galaxy Note 7 из-за случаев возгорания телефонов.