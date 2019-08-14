МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Китайский техногигант Tencent во втором квартале 2019 года увеличил свою чистую прибыль на 35%, до 24,136 миллиарда юаней (3,4 миллиарда долларов), за счет успехов подразделения игр, говорится в отчетности компании.

Показатель прибыли за три месяца оказался лучше прогноза в 20,74 миллиарда юаней, которое приводит агентство Рейтер. Выручка Tencent поднялась за три месяца на 21% в годовом выражении, до 88,821 миллиарда юаней (12,6 миллиарда долларов), хотя аналитики ожидали показатель на уровне 93,4 миллиарда юаней.

Выручка от онлайн-игр поднялась за период на 8%, до 27,307 миллиарда юаней (3,9 миллиарда долларов), в основном за счет игр для смартфонов. Доход от подразделения соцсетей подскочил на 23%, до 20,773 миллиарда юаней (2,9 миллиарда долларов). По итогам торгов акции Tencent подорожали на 1,8%.

Китайская корпорация Tencent, основана в 1998 году, является создателем популярного мессенджера WeChat и ряда популярных онлайн-игр, среди которых Honor of Kings, ей также принадлежит стриминговый сервис Tencent Music.