МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Сотрудники технической службы Microsoft обнаружили уязвимость в операционной системе Windows, благодаря которой хакеры теоретически могут получить удаленный доступ к компьютеру, взломав его незаметно для пользователя. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

В частности, под угрозой оказались Windows Server и Windows 10, а вот наиболее старой версии Windows XP взлом не грозит. Специалисты утверждают, что киберпреступники, используя бреши в системе безопасности, могут заразить компьютер опасными вирусами NotPetya или WannaCry и распространить их на другие устройства.

По данным экспертов Microsoft, ранее об этих брешах никто не знал. Они посоветовали всем пользователям установить последние обновления, чтобы защитить себя от угрозы взлома.

Ранее подрядчики Microsoft рассказали о возможности прослушки разговоров в Skype. При этом информация никак не защищается. В Microsoft пояснили, что аудиоданные доступны для подрядчиков лишь через защищенные онлайн-порталы. Компания работает над удалением идентифицирующей информации