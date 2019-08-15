МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Один из лидеров мировой торговли Amazon с сентября запускает благотворительный проект Fulfillment by Amazon Donations (FBA), согласно которому все нераспроданные или возвращенные товары независимых продавцов будут пожертвованы благотворительным организациям, сообщает компания.

Программа будет распространятся на нуждающихся в США и Великобритании.

В США партнером технологического гиганта выступят благотворительная организация Good360, в Великобритании – Newlife, Salvation Army и Barnardo’s.

"Мы знаем, что получение продуктов теми, кто в них нуждается, трансформирует жизнь и укрепляет местные сообщества. Мы рады распространить эту программу на продавцов, которые пользуются нашими услугами", — отметили в компании.

Ранее нераспроданные товары подвергались уничтожению, за что Amazon неоднократно критиковали.