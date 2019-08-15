МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию СМИ о том, что Владимир Путин согласился отказать сотовым операторам в выделении приоритетного для 5G диапазона радиочастот 3,4-3,8 ГГц.

"Без комментариев, поскольку мы служебную переписку никак не комментируем", — сказал Песков.

Ранее в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что Путин наложил резолюцию "Согласен" на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России. По данным газеты, авторы письма также посчитали, что невозможно использовать диапазон совместно – для развития 5G и текущего обслуживания ведомств на этих частотах.

Диапазон 3,4-3,8 ГГц – наиболее привлекательный для 5G, он свободен в большинстве стран мира и на него ориентируются крупнейшие мировые вендоры при производстве оборудования. Однако в России этот диапазон занят другими службами, в том числе силовыми ведомствами, спецслужбами и "Роскосмосом".