МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Сервис обмена фотографиями Instagram, который принадлежит компании Facebook, вводит инструмент для обозначения фейкового контента.

По сообщению портала Poynter, для подачи сигнала о подозрительной информации, пользователям необходимо кликнуть на три точки в верхнем правом углу сообщения Instagram и поочередно обозначить его как "несоответствующее" и "фейковое".

Сообщению может быть официально присвоен статус "фейкового" после того, как команда фактчекеров Instagram проведет проверку.

По словам представителя Instagram Стефани Отуэй, маркированные таким образом сообщения не будут полностью удаляться с платформы, но их продвижение с помощью соответствующих хештегов будет запрещено.