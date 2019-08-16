МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Игровое подразделение Mail.ru Group (работает под брендом My.Games) анонсировал запуск в четвертом квартале 2019 года глобальной игровой платформы My.Games Store. Разработчики и создатели компьютерных игр смогут размещать на ней свои платные и бесплатные продукты. Пока известно только, что в магазине видеоигр появятся проекты Conquerer's Blade и Warface. Как говорится в сообщении компании, сейчас проект проходит тестирование. Размер инвестиций в него не раскрывается.

Пользователи платформы получат доступ к библиотеке игр от My.Games и внешних разработчиков. Одновременно к платформе будут подключены сервисы Lootdog и DonationAlerts. Первый позволяет игрокам покупать внутриигровые предметы за реальные деньги, а второй поможет стримерам монетизировать свою деятельность.

My.Games имеет опыт по продвижению компьютерных игр на рынках Восточной Европы и СНГ и хочет использовать его для выхода на международный уровень. Потенциальным партнерам компания предложит долю выручки 70/30 при дистрибуции игр через новую платформу.

Глобальный игровой бренд My.Games запустился в мае 2019 года в результате объединения всех игровых активов Mail.ru Group. По итогам первого квартала игровой бизнес принес более трети выручки Mail.ru Group — 102,44 миллиона долларов от общей выручки группы (304,2 миллиона долларов). Более 67% этой суммы игровое направление заработало на международном рынке. За пределами России находится 90% аудитории мобильных игр, активным развитием которых занимается группа.



