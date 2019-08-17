КИЕВ, 17 авг — ПРАЙМ. Миссия Евросоюза по оценке телекоммуникационной сферы начала работу на Украине, состоялась встреча советника президента Украины Михаила Федорова с представителями миссии, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается, целью миссии является оценка готовности телекоммуникационной сферы Украины к интеграции с единым цифровым рынком ЕС (EU Digital Single Market — DSM).

"Команда президента четко понимает, что дальнейшее ускорение экономического и социального развития возможно лишь при условии цифровых преобразований. Мы хотим и готовы быстро выполнить все условия, чтобы стать частью инициативы ЕС по созданию единого цифрового рынка. Для Украины это – сверхмощные цифровые и экономические перспективы", – подчеркнул Федоров, слова которого приводятся в сообщении.

Как отмечается, стратегия DSM сейчас успешно реализуется в Европе. По мнению европейских экспертов, единый цифровой рынок может принести объединенной Европе дополнительные 415 миллиардов евро ежегодно и обеспечить создание сотен тысяч рабочих мест. Стратегия опирается на европейские ценности справедливой и открытой конкуренции, открытого и безопасного интернета, который обеспечивает свободный поток информации.

Особое внимание во время встречи было уделено вопросам защиты данных, конфиденциальности и кибербезопасности, включая вопросы управления интернетом.

"Законопроект "Об электронных коммуникации" внесен в перечень приоритетных для первоочередного рассмотрения и принятия. Депутаты из будущего комитета цифровых трансформаций Верховной рады Украины уже активно работают над ним", — цитирует пресс-служба Федорова.

Представители миссии ЕС акцентировали внимание на необходимости обеспечения независимости и эффективности регулятора в сфере телекоммуникаций.