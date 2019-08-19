МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Китайская компания Xiaomi 29 августа проведет презентацию нового телевизора Redmi TV, сообщил глава корпорации Лэй Цзюнь на свой странице в соцсети Weibo. Также он намекнул, что в этот же день будет представлен новый смартфон Redmi Note 8. Отвечая на соответствующий вопрос подписчика, руководитель компании ответил эмодзи с изображением поднятого вверх большого пальца. По мнению профильных СМИ, это свидетельствует об одновременном анонсе двух гаджетов.

Сообщается, что новый Redmi Note 8 будет оснащен новой батареей, способной дольше держать заряд. Также изменятся возможности основной камеры, которая получит разрешение 64 мегапикселя. Для новинки будет использован новый сенсор — ISOCELL Bright GW1 сенсор, специально созданный компанией Samsung по технологи Tetracell.

Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) опубликовал изображения и характеристики нового смартфона Xiaomi. Как сообщает Mobydevices.ru, предположительно это Redmi 8.

У новинки двойная основная камера с датчиками на 12 и 8 Мп, под ней находится сканер отпечатка пальца. В каплевидном вырезе находится фронтальная камера на 8 Мп. Диагональ дисплея — 6,21 дюйма, разрешение 1520×720 пикселей.

У нового Redmi 8 будет процессор с частотой 2 ГГц и батарея на 5000 мАч. Опционально у смартфона будет 2, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 16, 32 или 64 ГБ постоянной. Также он будет поддерживать карты памяти емкостью до 512 ГБ. Смартфон будет работать на операционной системе Android 9.0 Pie.

Redmi Note 8 уже прошел сертифицирован Федеральной комиссей США по связи и вот-вот должен появиться на американском рынке. В Европе релиз Redmi Note 8 запланирован на сентябрь 2019 года.