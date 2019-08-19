МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Россияне чаще всего покупают через интернет одежду и обувь (65%), говорится в исследовании Google, проведенном совместно с Ipsos и Kantar TNS.

На втором месте онлайн-покупок россиян разместились продукты питания (63%), на третьем – косметика и средства личной гигиены (56%). Значительным спросом пользуются также товары для дома (53%) и бытовая электроника (51%).

Любопытно, что в первую очередь покупатели обращают внимание на наличие информации о стоимости товаров (54%). Также для клиентов важна безопасность онлайн-платежей (49%), возможность покупки продуктов из разных категорий на одном сайте (47%), наличие нескольких способов оплаты (47%), и доставки товара (43%).

Для большинства (52%) опрошенных важна удобная онлайн-страница ритейлера и простая навигация по сайту. "Яндекс", Google и AliExpress остаются самыми популярными сайтами для поиска необходимых товаров.