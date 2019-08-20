МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. В России покупатели, не смотря на большую популярность смартфонов, продолжают покупать кнопочные телефоны. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование GfK и ритейлеров "М.Видео — Эльдорадо" и "Связной", телефоны "без наворотов" все еще остаются востребованными: за январь-июнь текущего года на них пришлась почти четверть продаж аппаратов в штуках.

По мнению экспертов, в ближайшем времени ждать снижения позиций по продажам кнопочных телефонов не стоит: ситуация вряд ли сильно ухудшатся. О полном уходе с рынка устройств такого типа говорить рано, считают они.

Издание пишет, что пожилым пользователям сотовой связи, а также военным, курьерам, небольшим торговым и сервисным предприятиям такие устройства удобны и выгодны: они могут неделями работать без подзарядки и стоят значительно дешевле смартфонов.