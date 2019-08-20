МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Японская компания Sony объявила о покупке калифорнийского разработчика видео-игр Insomniac Games. Отмечается, что после закрытия сделки разработчики станут внутренней студией SIE Worldwide Studios.

Пока сумма сделки не разглашается.

Студия Insomniac Games (штат Калифорния, США) была основана в 1994 году. Компания создала такие известные серии игр для приставок, как Spyro the Dragon, Ratchet & Clank. Последняя работа студии — хит для приставки Playstation 4 — Spider-Man (Человек-паук), который стал эксклюзивом для игровой консоли от японской Sony.

В июле текущего года Spider-Man стал "самой продаваемой игрой про супергероев" в США, обойдя по продажам Batman: Arkham City.