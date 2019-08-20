МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Пользователи МТС сообщили о сбое в работе сервисов компании, в частности о проблемах со связью и выходом в интернет, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Согласно информации на сайте, сбои начались около 13.30 мск.

Технические неполадки в работе сервисов в основном наблюдаются в России и Индии.

Отмечается, что около 43% пользователей жалуются на проблемы с мобильной связью, 37% — мобильным интернетом и 18% — с широкополосным интернетом.