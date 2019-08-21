ЛОНДОН, 21 авг — ПРАЙМ. Британские технологические компании в январе-июле текущего года получили рекордные 5,5 миллиарда фунтов стерлингов иностранных инвестиций, следует из сообщения министерства цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании.

По данным ведомства, самое большое число инвестиций поступило из США и азиатского региона. Их совокупный объем инвестиций составил 3,7 миллиарда фунтов стерлингов, что на 27,5% больше, чем за весь 2018 год.

"В период с января по июль 2019 года в сектор было инвестировано 6,7 миллиарда долларов США (около 5,5 миллиарда фунтов стерлингов — ред.), причем более половины этих инвестиций поступило из Америки и Азии. По мере того, как мы покидаем ЕС и расширяем наши торговые отношения по всему миру, растущий интерес от двух крупнейших и наиболее важных технологических рынков является еще одной причиной, по которой мы должны с оптимизмом смотреть в будущее", — заявила министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Ники Морган, слова которой приводятся в сообщении.

"У нас имеется многолетняя репутация для внедрения инноваций, и статистика подтверждает, что наша страна — одно из лучших мест в мире для развития цифрового бизнеса", — добавила министр.