БРЮССЕЛЬ, 22 авг — ПРАЙМ. Вопрос ситуации с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть затронут на предстоящем саммите "Большой семерки" во Франции, заявил журналистам источник в структурах Евросоюза, рассказывая о повестке G7.

Саммит "Большой семерки" пройдет во Франции 24-26 августа, в это объединение входят Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада.

"Что касается Huawei — на данном этапе это не отражено ни в каких документах G7, однако, поскольку вопрос продолжает представлять интерес для некоторых из членов G7, не только США, я не могу исключать того, что он будет поднят либо на (сессии — ред.) по глобальной экономике, либо по цифровой трансформации", — сказал источник.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Минторг США в мае внес Huawei в "черный список", который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Впоследствии США предоставили Huawei отсрочку по санкциям, разрешив китайской компании до 19 августа приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов.

В августе министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что администрация США продлевает еще на 90 дней лицензию Huawei, позволяющую ей закупать оборудование у американских предприятий. Некоторые из американских компаний, расположенных в сельской местности, зависят от Huawei, так что власти Штатов дают им чуть больше времени, чтобы отвыкнуть от ведения дел с компанией, заявил он.

Кроме того, по его словам, "большой новостью" является то, что власти США приняли решение внести в черный список 46 дочерних компаний китайского телекоммуникационного гиганта. Huawei назвала это решение политически мотивированным и призывала США прекратить несправедливое обращение с компанией.