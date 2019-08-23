МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Twitter пожаловался в Верховный суд РФ на решение мирового суда Москвы, оштрафовавшего его на 3 тысячи рублей за административное нарушение: компания не предоставила сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей.

"Жалоба зарегистрирована", — сообщили РИА Новости в пятницу в ВС РФ.

Это первый штраф для Twitter за нарушение указанного закона, он его уже оплатил. Аналогичный штраф ранее получил и Facebook.

Роскомнадзор в минувшем декабре потребовал от Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ, как того требует принятый не так давно закон. Не получив "конкретного ответа", в конце января ведомство инициировало административное производство в отношении обеих компаний.

В середине февраля руководитель ведомства Александр Жаров говорил, что Роскомнадзор может предписать компаниям локализовать базы данных российских пользователей в РФ в срок около девяти месяцев либо выпишет штраф (по КоАП, максимум 5 тысяч рублей).

Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокироваться.

Законом также предусмотрено, что ведомство будет проводить проверки компаний и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.