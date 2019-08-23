МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. В России начались продажи новинок популярного южнокорейского бренда Samsung — Galaxy Note 10.

Это новый флагманский смартфон производителя.

В продажу поступили сразу две комплектации: Samsung Galaxy Note 10 и Samsung Galaxy Note 10+.

Цена гаджетов в РФ составит 76 990 и 89 990 рублей соответственно.

Россияне смогут купить устройства в четырех вариантах цвета корпуса: Черный, красный, белый и аура.

Производитель еще до старта продаж предложил потенциальным покупателям оформление предзаказов. По сравнению с числом предзаказов не предыдущую модель фирмы — Galaxy Note 9 — на новинку эта цифра больше в 2,7 раза. Предзаказы можно было оформить в официальном интернет-магазине либо в фирменных магазинах