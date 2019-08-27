МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минтрансу до 15 октября представить в правительство предложения по внедрению и стимулированию интеграции отечественных навигационных, мультимедийных и телематических комплексов в автопроме, следует из поручений вице-премьера, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Представьте в правительство РФ предложения по внедрению и стимулированию интеграции отечественных программно-аппаратных комплексов, устройств, программного обеспечения и разработок в сфере навигационных, мультимедийных, телематических, и транспортных информационных систем, применяемых в автомобильной промышленности РФ, в целях создания равных конкурентных условий на рынке автомобилей и обеспечения взаимодействия автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой", — говорится в документе.

Также, следует из него, Акимов поручил до 1 октября представить предложения по изменениям в нормативные акты для использования в общественном транспорте и такси отечественных устройств для отслеживания внимания и уровня усталости водителей, а также отечественных навигационных, телематических и транспортных информационных систем. Поручение адресовано Минтрансу, Минздраву, МВД, Минпромторгу и Минэкономразвития вместе с ФГУП "НАМИ".