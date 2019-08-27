Самый устойчивый к кибератакам российский компьютер представлен на МАКС-2019
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Самый устойчивый к кибератакам компьютер "Эльбрус 801М", созданный российским концерном "Автоматика", представлен на международном авиасалоне МАКС-2019, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Высокопроизводительный моноблок "Эльбрус 801М" создан на базе российского 8-ядерного центрального микропроцессора "Эльбрус-8С". Он предназначен для организации как рабочих мест с повышенным уровнем доверенности и защитой информации, так и типовых рабочих мест для организации документооборота.
"За счет применения российского центрального микропроцессора уровень кибербезопасности моноблока значительно выше, чем у его аналогов, созданных на базе зарубежных микропроцессоров. В том числе он устойчив к большинству видов кибератак (типа Spectre и Meltdown)", — сказал собеседник агентства.
На сегодняшний день моноблок "Эльбрус 801М" проходит этап тестовой эксплуатации. В будущем он может быть интересен силовым и госструктурам РФ, энергетическим и транспортным компаниям. Ожидаемый объем реализации моноблока в 2020 году — несколько тысяч единиц.
"Концерн "Автоматика" решает приоритетные для страны задачи создания и развития российских компьютерных технологий и их эффективного применения. Моноблок "Эльбрус 801М" в своем новом, модернизированном дизайне будет востребован пользователями за счет высокого уровня производительности, киберзащищенности и эргономичным характеристикам", — прокомментировал генеральный директор концерна "Автоматика" Владимир Кабанов.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190827/830272308.html