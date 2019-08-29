МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Интернет-поисковики в России могут обязать удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления такого обращения в специальном реестре, пишет газета "Ведомости".

Соответствующие поправки в закон "Об информации" разработали специалисты таких крупных ресурсов рунета, как "Яндекс" Mail.ru Group, вместе с экспертами кинотеатров и телекомпаний. Роскомнадзор выступил в качестве модератора.

В настоящее время, в соответствии с российским законодательством, правообладатели через поисковые системы могут достаточно быстро проводить блокировку страницы с пиратским контентом. Но поисковые системы не обязаны удалять ссылки. При этом "Яндекс" начал делать это в ноябре прошлого 2018 года в соответствии с антипиратским меморандум.

Меморандум о досудебном удалении пиратских ссылок из поисковиков был подписан рядом компаний, его механизм распространяется не на весь контент, а только на фильмы и сериалы и лишь на тех правообладателей, которые подписали меморандум, а это в первую очередь телехолдинги и легальные онлайн-кинотеатры.

Новые поправки помимо сериалов и фильмов защищают легальные копии книг, музыки, программного обеспечения, исключение сделано только для фотографий, отмечает изадние.