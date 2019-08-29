МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Компания Xiaomi презентовала в Китае новую линейку смартфонов Redmi Note 8 и назвала их цену. Обе новинки — Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro – отличаются современной камерой, неплохой автономностью и быстро заряжаются.

Redmi Note 8 – базовая модель. Объем оперативной памяти 4 или 6 Гб в зависимости от конфигурации. Емкость встроенного накопителя — 64 или 128 Гб соответственно. Гаджет оснащен 6,3-дюймовым экраном с разрешением FHD+, работает на платформе процессора Snapdragon 665 и снабжается аккумулятором на 4000 мАч. Он снабжен 48-мегапиксельной основной камерой. Фронтальная камера составляет 13 мегапикселей.

Redmi Note 8 Pro помощнее и позиционируется, в том числе, как устройство для запуска игр. Он будет предлагаться покупателям в трех вариантах — 6/64, 6/128 и 8/128 Гб. Устройство получило 6,53-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ и батарею емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. "Старшая" модель оборудована 64-мегапиксельной основной камерой с четырьмя модулями и 20-мегаписельной фронтальной камерой. Она также имеет жидкостную систему охлаждения.

Смартфоны, работающие под управлением Android 9.0 Pie, будут доступны в трех цветовых вариациях – черном, синем и белом. Продажи Redmi Note 8 стартуют в Китае в начале сентября, а предзаказы будут приниматься с 30 августа. Стоимость в пересчете на рубли составляет 9400 рублей за базовую комплектацию. Цена модели Pro стартует от 13100 рублей.

О сроках российского запуска новинки станет известно позже.