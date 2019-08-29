ДУБАЙ, 29 авг — ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания Etihad Airways запретила провозить в багажном отделении на своих рейсах ноутбуки Apple MacBook Pro с диагональю экрана 15 дюймов, которые были отозваны производителем из соображений безопасности, сообщает издание Khaleej Times.

Речь идет об устройствах, которые продавались с сентября 2015 года по февраль 2017 года. Как отмечала компания Apple, у ограниченного числа MacBook этой серии аккумулятор может перегреваться и представлять угрозу пожарной безопасности.

"Наши пассажиры могут брать ноутбуки MacBook Pro в салон самолета. Они должны оставаться выключенными во время рейса в связи с тем, что были отозваны производителем. Зарядка этих девайсов также запрещена во время полёта",- сообщили в авиакомпании.

Подобный запрет на некоторые модели MacBook ранее ввели и другие авиаперевозчики: Qantas Airways, Virgin Australia, Singapore Airlines, Thai Airways.