МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ проведет до конца 2020 года эксперимент по переводу информационных систем и ресурсов госорганов в единую облачную платформу, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Эксперимент проводится в целях реализации нацпрограммы "Цифровая экономика" для повышения эффективности использования информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, созданной для предоставления госуслуг в электронной форме.

"Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 30 августа 2019 года по 30 декабря 2020 года эксперимент по переводу информационных систем и информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов в государственную единую облачную платформу, а также по обеспечению… автоматизированными рабочими местами и программным обеспечением", — говорится в документе.

Участниками эксперимента станут Минкомсвязь, Минтруд, Минюст, Государственная фельдъегерская служба, ФТС, Ростехнадзор, Росгвардия, Росархив, Росимущество и ФСС.

Минкомсвязь в срок до 30 декабря 2019 года должна создать первую очередь государственной единой облачной платформы, а в срок до 30 сентября 2020 года — отчитаться о ходе эксперимента.