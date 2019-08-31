Telegram будет скрывать ото всех номера пользователей
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Telegram представит обновление, в котором будет возможность скрыть номер телефона, его не сможет никто увидеть, сообщает Рейтер.
В настоящее время в мессенджере можно убрать отображение номера, но если контакт у кого-то будет сохранен в списке номеров, то подобные настройки приватности действовать не будут.
Как отмечают источники агентства, подобное нововведение позволит людям, вышедшим на митинги протеста в Гонконге, скрыть свои личности от местных органов власти. Однако собеседник не исключает, что власти могли заранее сохранить базу контактов причастных к акциям протеста.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190831/830286823.html