МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Telegram представит обновление, в котором будет возможность скрыть номер телефона, его не сможет никто увидеть, сообщает Рейтер.

В настоящее время в мессенджере можно убрать отображение номера, но если контакт у кого-то будет сохранен в списке номеров, то подобные настройки приватности действовать не будут.

Как отмечают источники агентства, подобное нововведение позволит людям, вышедшим на митинги протеста в Гонконге, скрыть свои личности от местных органов власти. Однако собеседник не исключает, что власти могли заранее сохранить базу контактов причастных к акциям протеста.