МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала официального импортера продукции Philips — компанию "Сангфей СЕС Электроникс Рус" — виновным в координации цен на смартфоны этого производителя, говорится в сообщении ведомства.

ФАС в июне возбудила дело против этой компании по подозрению в координации цен на смартфоны. По данным ведомства, компания осуществляла контроль за соблюдением реселлерами рекомендованных розничных цен на смартфоны Philips.

"Второго сентября 2019 года ФАС России признала ООО "Сангфей СЭС Электроникс Рус" виновным в осуществлении незаконной координации экономической деятельности реселлеров смартфонов Philips, которая привела к установлению и поддержанию цен на смартфоны Philips моделей Philips S309, Philips S307, Philips S337, реализуемые в розницу с использованием торговых объектов", — говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

"Координация ценовой политики дилеров приводит к тому, что цены на товары, которые могли бы быть ниже в условиях честной конкуренции, устанавливаются "сверху" и не снижаются для потребителя. Такие действия антиконкурентны и незаконны", — приводятся в сообщении слова начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрея Тенишева.

"Это уже не первое дело ФАС в отношении производителей и официальных импортеров техники по координации цен на свою продукцию. Такая антиконкурентная практика нами периодически выявляется и пресекается. Мы и дальше будем продолжать внимательно следить за этими рынками и ценообразованием на технику в ритейле", — прокомментировал решение статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.