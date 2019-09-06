МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Китайская компания Alibaba договорилась о покупке платформы электронной коммерции Kaola, ориентированной на продажу импортных товаров, у технологической компании из КНР NetEase, говорится в сообщении NetEase.

Стоимость покупки составляет 2 миллиарда долларов. "Эта сделка открывает путь для двух интернет-компаний для дальнейшего определения и изучения возможностей делового сотрудничества", — говорится в сообщении.

Alibaba планирует, что Kaola продолжит работать самостоятельно под своим брендом. Новым генеральным директором Kaola станет генеральный директор по импорту и экспорту Tmall Элвин Лю (Alvin Liu).

Kaola продает импортные товары в Китае, в том числе одежду, бытовую электронику и спортивные аксессуары. Это один из крупнейших китайских сайтов электронной коммерции, ориентированный на продажу импортных товаров в стране, наряду с Tmall Global от Alibaba и JD Worldwide от JD.com.

Китайская технологическая компания NetEase, специализирующаяся, в частности, на разработке игр для персональных компьютеров и мобильных устройств, основана в 1997 году. Число сотрудников превышает 18 тысяч человек.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.