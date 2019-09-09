МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" вышла на новый для себя рынок киберспорта, представив решение Kaspersky Anti-Cheat, которое поможет организаторам киберспортивных турниров и производителям онлайн-игр бороться с читерством (получение необоснованного преимущества в игре с использованием стороннего ПО), сообщили РИА Новости в компании.

"Новая разработка на основе облачных технологий позволяет в режиме реального времени определять жульничество и обман во время игры и отправляет турнирным судьям автоматические отчеты обо всех выявленных случаях читерства", — рассказали в компании.

Там отметили, что Kaspersky Anti-Cheat интегрируется с любой киберспортивной платформой через API. Перед началом турнира программа устанавливается на компьютер каждого игрока. Как только игровой процесс запускается, Kaspersky Anti-Cheat начинает собирать информацию обо всех событиях, происходящих в нем, и отправляет ее в облако для анализа на подозрительное поведение. В свою очередь турнирный судья в режиме реального времени получает через веб-интерфейс отчеты о случаях выявленного мошенничества. "Таким образом, Kaspersky Anti-Cheat предоставляет техническое доказательство факта читерства, но никак не влияет на действия самого игрока, оставляя финальное решение за судьей", — сказали в компании.

При этом новое решение не оказывает никакого воздействия на игровой процесс и не перегружает трафик.

Компания отмечает, что геймеры довольно часто сталкиваются с читерством во время игры, и подобное нарушение правил и ведение нечестной игры отталкивают профессиональных игроков от участия в турнирах, негативно сказывается на репутации соревнований и ведет к сокращению числа их участников и партнеров.

По данным экспертов, приведенным компанией, объем мирового игрового рынка в 2018 году составил 137,9 миллиарда долларов (рост 13,3%), в мире насчитывается 2 миллиарда игроков, половина из них совершает внутриигровые покупки.

"Честная игра очень важна для геймеров, которые стремятся показать свои способности и профессионализм во время турниров. Когда популярные игры, такие, как, например, CS:GO, PUBG или DOTA 2, оказываются "забиты" читерами, честные игроки либо прекращают этот конкретный поединок, либо вообще бросают игры. Наше решение позволит организаторам турниров поддерживать баланс в игровом сообществе и отслеживать прогресс его участников", – отметил руководитель проекта Kaspersky Anti-Cheat Антон Селихова.

"Многие геймеры читят, чтобы заработать деньги и призы на соревнованиях или набрать квалификацию для турниров. И эта набирающая обороты тенденция может подорвать доверие к киберспорту и снизить популярность онлайн-поединков. Мы протестируем это новое решение в наших турнирах и проверим, насколько часто игроки прибегают к методам нечестной игры", – отметил Александр Чегринец, директор по развитию в StarLadder, которой "Лаборатория Касперского" поставит новое решение.