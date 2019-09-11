ВАШИНГТОН/МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Американская фирма Interface IP подала в федеральный суд в Техасе иск с требованием к российскому авиаперевозчику "Аэрофлот" возместить ущерб за нарушение ее патентов путем использования выпадающего меню на веб-сайте.

"Ответчик напрямую нарушает патенты…. используя в графическом интерфейсе на своем сайте формы ввода в виде выпадающего меню", — говорится в иске. Выпадающее меню — стандартный прием веб-интерфейса.

Истцы потребовали проведения суда присяжных, но сумму возмещения ущерба не определили.

Представитель "Аэрофлота" заявил РИА Новости, что компания общается с истцом по делу. "ПАО "Аэрофлот" известно о притязаниях компании Interface IP, а также о предъявлении ею иска в США. Мы общаемся с данной компанией по вопросу принадлежащих этой компании патентов", — сказал представитель "Аэрофлота".

Фирма Interface IP известна как "патентный тролль", который специализируется на исках к компаниям за использование общепринятых технических решений. Часто "троллям" удается запатентовать подобные решения задним числом благодаря либеральной патентной системе в США. Учитывая тот факт, что патентные тяжбы в США крайне дороги, "тролль" рассчитывает, что ответчику будет проще откупиться от него, чем вести дело в суде.

Российские компании, как и компании других стран, в прошлом не раз сталкивались с "патентными троллями" в США. Основатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский писал в своем блоге, что на одно из таких дел его компании пришлось потратить годы времени и 2,5 миллиона долларов.