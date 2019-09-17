МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" заявляет, что обвинения в ее адрес со стороны США основаны на домыслах и не содержат никаких доказательств вины компании.

Управляющий совет по федеральным закупкам, куда входят Минобороны США, администрация общих служб США и Национальное управление по аэронавтике и космическому пространству (NASA), ввел постоянный запрет на закупку продукции "Лаборатории Касперского" для американских госорганов. Документ вступил в силу 10 сентября.

"Лаборатория Касперского" продолжает настаивать, что утверждения, лежащие в основе секции 1634 (a) и (b) теперь уже финального закона об ассигновании средств на оборону (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2018), были основаны на неподтвержденных обвинениях, слухах и домыслах и не содержали никаких доказательств какой-либо вины со стороны компании", — сказали РИА Новости в пресс-службе компании.

"С помощью нашей глобальной инициативы по информационной открытости (Global Transparency Initiative), открытия Центров прозрачности в разных регионах мира, "Лаборатория Касперского" демонстрирует готовность подтверждать надежность и безопасность своих решений и процессов обработки пользовательских данных", — добавили в компании.

Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверяли, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп узаконил запрет на использование программ "Лаборатории Касперского" госструктурами США. Соответствующее положение содержалось в оборонном бюджете США на 2018 финансовый год, который подписал президент.