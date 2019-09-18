МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Китайская компания Huawei в ближайшие пять лет намерена дополнительно инвестировать порядка $1,5 млрд в свою программу для разработчиков. Об этом на выставке HUAWEI CONNECT 2019 в Шанхае сообщил заместитель председателя компании Кен Ху.

По словам представителя компании, главная цель этой инвестиции — расширение программы поддержки пяти миллионов разработчиков по всему миру. Также данные инвестиции помогут создать открытую экосистему на рынке компьютерных вычислений.

Еще одно объявление, которое компания Huawei сделала на выставке, касается стратегии на рынке компьютерных вычислений.

Также был представлен кластер искусственного интеллекта Atlas 900.