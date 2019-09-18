МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Спрос на новые iPhone в первый день предзаказа оказался существенно выше, чем в прошлом году, у некоторых продавцов наблюдается кратный рост, рассказали РИА Новости представители крупнейших ритейлеров.

Apple 10 сентября представила три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартовали в России с 18 сентября (в других странах стартовали с 13 сентября), продажи начнутся 20 сентября одновременно с другими странами. Цена на iPhone 11 будет составлять от 59,99 тысячи рублей, iPhone Pro от 89,99 тысячи рублей, iPhone Pro Max — от 99,99 тысячи рублей. Самый дорогой смартфон — iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт обойдется в 131,99 тысячи рублей.

Предзаказы на новинки от Apple стартовали в России в 00.01 часов 18 сентября и превысили прошлогодний уровень.

"В "М.Видео" и "Эльдорадо" за первые часы спрос в этом году в несколько раз превысил уровень предзаказов прошлого года, но стоит учитывать, что в этом году вся линейка стартовала одновременно, в 2018 году модели iPhone ХS и iPhone XR запускались в разное время", — рассказали в пресс-службе группа "М.Видео-Эльдорадо".

В re:Store по результатам первого дня предзаказа увидели существенный рост спроса на новые продукты Apple. "iPhone 11 и iPhone 11 Pro показали двукратный рост по сравнению с продуктами прошлого года за аналогичный период. Так же высок спрос на iPhone 11 по сравнению с iPhone Xr", — рассказала представитель ритейлера Людмила Семушина.

"В "Связном" и в Cstore по итогам первых 16 часов число предзаказов на iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max почти в 3 раза выше, чем на iPhone XS и iPhone XS Max за аналогичный период времени. iPhone 11 в сравнении с iPhone XR заказывают в 4 раза чаще", — сказал вице-президент по продажам компании "Связной" Давид Борзилов.

"В розничной сети МТС предзаказы iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max превысили все ожидания. К 11.00 утра было оставлено больше заявок на покупку новых смартфонов, чем на XS и XS Max за весь первый день продаж год назад. К настоящему времени предзаказы этого года вдвое превышают спрос прошлого года за аналогичный период времени", — рассказал представитель МТС Алексей Меркутов. По его словам, высокий спрос на новинки обусловлен серьезным улучшением возможностей камеры, увеличением автономности, а также выгодными предложениями от МТС.

"Мы видим существенный рост количества предзаказанных и оплаченных новых iPhone. По сравнению с количеством предзаказов новинок 2018 года за такой же период наблюдается рост на треть", — сказали в пресс-службе "Билайн".

"Год от года мы видим устойчивый спрос на линейку Apple в период предзаказа. Этот сезон — не исключение", — сказали в "Мегафоне".

Ритейлеры также рассказали, какие модели оказались наиболее популярны в первый день предзаказа. Так, в "М.Видео-Эльдорадо" самый популярный смартфон в рамках предзаказов — iPhone 11 на 128 ГБ в черном цвете. В re:Store максимальное число заказов пришлось на iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max со средним и максимальным объемом памяти в цветах темно-зеленый и серый космос. В рознице МТС более половины покупателей выбирают iPhone 11 Pro с 256 ГБ встроенной памяти. Самым популярным цветом оказался зеленый, а реже всего оставляют предзаказ на iPhone 11 желтого цвета. Наибольшим спросом у покупателей "Билайна" пользуются модели iPhone 11 Pro Max и 11 Pro с объемом памяти 256 ГБ и 512 ГБ.

В "Связном" и Cstore наиболее популярными новинками стали модели в черном цвете, а также в зеленом у iPhone 11 и темно-зеленом — у iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. В розничной сети "Мегафона" лидером по интересу покупателей стали новые iPhone в темно-зеленом цвете вне зависимости от типа модели устройства, а также iPhone 11 — в черном и фиолетовом цветах.