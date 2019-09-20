ЛОНДОН, 20 сен — ПРАЙМ. Netflix планирует в 2020 году в разы увеличить объем инвестиций в производство развлекательного контента в Великобритании, сообщил глава американской компании Рид Хастингс, выступая в пятницу на конференции телевизионной индустрии RTS в Кембридже.

Инвестиции Netflix в Британии в текущем году составили около 400 миллионов фунтов стерлингов. В следующем году компания намерена вложить в производство контента в несколько раз больше.

"Возможности, которые предоставляет интернет растущему развлекательному контенту, феноменальны, и в течение нескольких следующих лет <…>, я думаю, мы увидим очень большое увеличение контента, производимого здесь, в Великобритании", — сказал он, не уточнив конкретный объем инвестиций.

Ранее в этом году Netflix заявил, что планирует создать производственный хаб на базе британской студии Pinewood Shepperton в пригороде Лондона Шеппертоне, взяв помещения и территории студии в долгосрочную аренду. Новый кино- и звукопроизводственный центр должен будет состоять из 14 звуковых сцен, мастерских и офисных помещений, а общая площадь студийных помещений — превысить 40 тысяч квадратных метров. Договор об аренде заключен сроком на 10 лет.