МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Сотовый оператор "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") работает над устранением сбоя, из-за которого у части абонентов могли возникнуть трудности с получение sms от банков, обещает в ближайшее время восстановить работу сервисов в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ряд абонентов ранее в пятницу сообщили о сбоях в работе сети "Билайн", из-за которого не приходили sms от банков, свидетельствуют данные портала downdetector.

"У части абонентов "Билайн" могли наблюдаться временные проблемы с получением sms от некоторых банковских сервисов. На текущий момент проблема уже идентифицирована, специалисты работают над ее устранением. В ближайшее время сервис будет доступен в полном объеме", — сказали в пресс-службе оператора.