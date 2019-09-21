МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Компания Microsoft предоставит бесплатное обновление системы безопасности для Windows 7 перед выборами президента США 2020 года, чтобы избежать внешнего вмешательства, говорится в ее заявлении.

Как поясняет издание Hill, такое решение Microsoft приняла спустя два месяца после появления в СМИ сообщений о том, что подавляющее большинство органов, занимающихся проведением выборов, по всей стране используют Windows 7 или более старые операционные системы, в том числе при создании бюллетеней и подсчете голосов.

Microsoft заявила, что выпустила Windows 7 в 2009 году и планировала предоставлять обновления системы безопасности только в течение десяти лет. Кроме того, подчеркивается, что старое программное обеспечение не может гарантировать того же уровня безопасности, что и современные операционные системы.

"Накануне выборов 2020 года, мы знаем, что есть относительно небольшое, но все еще значительное число сертифицированных машин для голосования с операционной системой Windows 7. Мы также знаем, что переход на машины с новыми операционными системами к 2020 году может быть невозможен по ряду причин", — говорится в сообщении.

В связи с этим, согласно заявлению Microsoft, будет предоставлено "расширенное обновление для сертифицированных на федеральном уровне систем для голосования, работающих на Windows 7".