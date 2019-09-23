МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Акционеры "Мегафона" на внеочередном собрании в понедельник переизбрали совет директоров, сократив его численный состав до семи человек с девяти, при этом теперь все они представляют по сути единственного владельца сотового оператора — холдинг USM Алишера Усманова, следует из сообщения компании.

Все семеро членов совета — сотрудники компании USM Management, которая управляет российскими активами холдинга: заместители гендиректора Анна Серебряникова и Евгений Быстрых, управляющий директор, руководитель инвестиционно-аналитической дирекции Максим Анипкин, руководитель дирекции по корпоративному управлению Антон Рыбалкин, директор по управлению телекоммуникационными инфраструктурными проектами Александр Есиков, советник гендиректора Наталья Чумаченко и советник исполнительного директора Игорь Иванов.

Покинули совет выдвигавшиеся ранее как независимые директора основатель финской компании 3 step IT Яркко Вейалайнен и гендиректор Nortal Oy Харри Копонен. В остальном состав не изменился.

"Мегафон" — второй по числу абонентов сотовый оператор в РФ, на конец 2018 года компания обслуживала 75,205 миллиона абонентов. USM Group Алишера Усманова владеет 70,32% оператора, еще 29,68% принадлежит "дочке" оператора — "Мегафон Финанс".

В начале марта USM и "Мегафон Финанс" по итогам нескольких оферт консолидировали 99,2% акций, после чего в апреле миноритариям было направлено требование о выкупе их бумаг. Теперь у них суммарно 100%. В июне были остановлены торги акциями "Мегафона" на Московской бирже, еще раньше — в октябре 2018 года — компания прекратила листинг на Лондонской фондовой бирже.