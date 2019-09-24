МОСКВА, 24 сен — Dow Jones. Любая удачная идея в технологическом секторе берется на вооружение конкурентами. Но иногда это происходит еще до того, как становится ясно, что идея действительно хороша.

Google, дочерняя компания Alphabet, на этой неделе запускает сервис мобильных игр по подписке. Этот сервис, получивший название Play Pass, позволяет пользователям устройств на Android играть в видеоигры и пользоваться другими приложениями без рекламы и внутренних покупок примерно за 5 долларов в месяц. Всего за несколько дней до этого Apple официально запустила Arcade – аналогичный сервис по той же цене. Ранее в этом году Apple анонсировала Arcade в ряду других развлекательных продуктов.

Google и Apple владеют операционными системами, которые установлены почти на любом смартфоне. Однако даже эти два лидера в сегменте мобильных технологий вынуждены бороться за платных подписчиков на игры для смартфонов. Большинство наиболее кассовых мобильных игр для обеих платформ можно скачать бесплатно, в то время как выручка генерируется за счет транзакций внутри игры.

Согласно App Annie, в текущий рейтинг 50 самых кассовых мобильных игр входит только одна платная игра для iPhone – Minecraft от Microsoft. В магазине Play Store от Google ни одна из 50 наиболее кассовых игр не является платной. И даже такие блокбастеры, как Mario от Nintendo, не привлекают пользователей в качестве платных мобильных игр.

Эта модель работала годами благодаря широкой популярности таких игр, как Candy Crush и Clash of Clans – обе были запущены в 2012 году. И даже покупки, осуществляемые пользователями внутри этих игр, не стали массовым явлением. До того, как Activision в 2015 году приобрела King Digital, создателя Candy Crush, число уникальных плательщиков в месяц едва достигало 2% от общего месячного количества уникальных пользователей King. Разработчик мобильных игр Zynga показывал аналогичные цифры до того, как прекратил публиковать этот показатель в конце прошлого года.

Конечно, ОС Android от Google установлена на 85% смартфонов в мире, а значит, Play Pass сможет генерировать существенную выручку даже за счет небольшого процента от этой огромной пользовательской базы. Однако несмотря на свое доминирование, бизнес приложений для Android далеко не так прибылен, как бизнес Apple.

По оценке Бена Шахтера из Macquarie, Google Play сгенерирует около 8,7 млрд долларов выручки в следующем году, тогда как для App Store от Apple он прогнозирует цифру вдвое выше. Это означает, что Google придется приложить примерно вдвое больше усилий, чтобы убедить пользователей платить за мобильные игры.

— Автор Dan Gallagher, dan.gallagher@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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